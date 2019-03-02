Научно-производственное объединение "Андроидная техника" вместе с ВНИИ "Сигнал" разрабатывает четвероногого робота-собаку для перемещения грузов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, рассказал исполнительный директор НПО Евгений Дудоров.

- Такую работу мы ведём. В прошлом году совместно с ВНИИ "Сигнал" проведены работы по разработке биоморфной платформы для отработки передвижения и переноса грузов, - приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, в ходе испытания платформа достигла скорости движения в 6,5 километра в час. Дудоров отметил, что робот может переносить груз и преодолевать препятствия.

Одним из главных требований для робота является автономная работа, пояснил представитель объединения.