Американские ученые из Массачусетского института показали разработанного робота-гепарда, которого они научили разным трюкам. Видео с возможностями робота опубликовано на YouTube-канале института. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что робот-гепард умеет делать сальто, кружиться, прыгать, а также танцевать чечетку.

Кроме того, робот может разгоняться до 2,45 м/с.

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