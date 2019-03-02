Четвероногого робота научили делать сальто и танцевать чечетку - ВИДЕО
2 марта 2019 17:34 127
Американские ученые из Массачусетского института показали разработанного робота-гепарда, которого они научили разным трюкам. Видео с возможностями робота опубликовано на YouTube-канале института. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что робот-гепард умеет делать сальто, кружиться, прыгать, а также танцевать чечетку.
Кроме того, робот может разгоняться до 2,45 м/с.
Нажмите на видео для просмотра:
15:42 212
Названа дата выхода наушников AirPods 2
15:39 216