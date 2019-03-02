Буровая установка HP3 марсианского зонда НАСА InSight впервые пробурила грунт Марса, углубившись в поверхность "красной планеты" на расстояние от 18 до 50 сантиметров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Германский центр авиации и космонавтики (DLR).

Как сообщается на сайте DLR, за первые четыре часа работы буровая установка, разработанная специалистами центра, нанесла 4 тысячи ударов по поверхности "красной планеты".

"Углубляясь, (буровая установка - ред.) HP3, по-видимому, наткнулась на камень, наклонилась примерно на 15 градусов и либо сдвинула его, либо миновала", - заявил руководитель проекта HP3 Тильман Шпон (Tilman Spohn).

Как отмечает DLR, после окончания периода охлаждения исследователи намерены начать второй этап работы буровой установки HP3, который также продлится четыре часа. Ученые планируют в ближайшие недели углубить HP3 в поверхность марсианского грунта на три-пять метров, что позволит измерить поток тепла из недр Марса.

Зонд InSight стартовал с Земли в мае прошлого года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами.