Администраторы YouTube известили создателей контента об ужесточении правил комментирования видео-сообщений в интересах защиты несовершеннолетних, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Об этом они заявили в обращении.

"Мы понимаем, что комментарии являются основной частью работы YouTube и того, как вы общаетесь и расширяете свою аудиторию. В то же время важные шаги, которыми мы сегодня делимся с вами, имеют решающее значение для обеспечения безопасности молодежи", - пояснили модераторы.

В частности, будет отключена функция комментирования видео с участием несовершеннолетних. За минувшую неделю сервис отключил комментарии к "десяткам миллионов" видеороликов, которые могут стать мишенью злоумышленников (такое, в частности, случилось на днях, когда видео с девочками, занимающимися гимнастикой, стало пополняться комментариями со ссылками на детскую порнографию - ред).

Так же будет запущен новый классификатор комментариев, который будет иметь более широкий охват и обнаруживать и удалять в 2 раза больше отдельных комментариев.

В YouTube также обещают принимать "меры" в отношении создателей, которые наносят "вопиющий вред сообществу".

"Никакая форма контента, которая подвергает опасности несовершеннолетних, неприемлема на YouTube, поэтому мы закрыли определенные каналы, которые пытаются каким-либо образом подвергнуть опасности детей", - говорится также в разъяснении.

Видео, пропагандирующие вредные и опасные вызовы для любой аудитории, также явно противоречат политике канала. (Один из участников популярного флешмоба в честь фильма "Птичий короб", подросток, 11 января сел за руль с повязкой на глазах и попал в ДТП - ред).

Ранее видеохостинг опубликовал новые правила пользования сервисом, стремясь ограничить контент, который может представлять опасность для людей. В частности, видеоблогеры могут быть заблокированы за создание и продвижение челленджей и пранков, "поощряющих насилие или опасные действия, которые могут привести к серьезному физическому вреду, страданиям или смерти", а также розыгрыши, "которые заставляют жертв полагать, что они находятся в серьезной опасности или заставляют детей испытывать серьезные эмоциональные переживания".

Автору опасного ролика будет грозить бан его аккаунта на 90 суток. Если нарушение будет неоднократным, то YouTube может заблокировать его канал навсегда.