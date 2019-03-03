Бюджетный смартфон Huawei P30 Lite появился в базе данных TENAA, где указаны некоторые характеристики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Смартфон записан под номером MAR-AL00, кодовое имя - Marie Claire. Размеры корпуса - 15,29x72,7x7,4 мм, диагональ экрана - 6,15 дюйма.

Особенность смартфона - тройная камера. Их характеристики и назначения не сообщаются. Ранее Huawei ставила тройные камеры исключительно на флагманы.

По слухам, разрешение камер составит 20+16+2 МП. Смартфон будет работать на прошлогоднем Kirin 710, пропорции экрана - 19,5:9, разрешение дисплея - Full HD+.

Серию Huawei P30 представят 26 марта в Париже. Главная новинка - Huawei P30 Pro, он должен удивить десятикратным оптическим зумом. Ранее его прототип нашли на MWC 2019.