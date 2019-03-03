Huawei выпустит первый бюджетный смартфон с тройной камерой
Бюджетный смартфон Huawei P30 Lite появился в базе данных TENAA, где указаны некоторые характеристики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Смартфон записан под номером MAR-AL00, кодовое имя - Marie Claire. Размеры корпуса - 15,29x72,7x7,4 мм, диагональ экрана - 6,15 дюйма.
Особенность смартфона - тройная камера. Их характеристики и назначения не сообщаются. Ранее Huawei ставила тройные камеры исключительно на флагманы.
По слухам, разрешение камер составит 20+16+2 МП. Смартфон будет работать на прошлогоднем Kirin 710, пропорции экрана - 19,5:9, разрешение дисплея - Full HD+.
Серию Huawei P30 представят 26 марта в Париже. Главная новинка - Huawei P30 Pro, он должен удивить десятикратным оптическим зумом. Ранее его прототип нашли на MWC 2019.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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