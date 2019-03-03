Глава Apple Тим Кук поведал важную информацию касательно ценообразования продукции компании на ежегодном собрании компании в Купертино. По его словам, в ближайшее время популярная модель ноутбука MacBook Air подешевеет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Bloomberg.

Сейчас новый MacBook Air в базовой комплектации стоит 1200 долларов. Насколько планируется снизить цену, Тим Кук не сообщил, однако эксперты настроены не очень оптимистично и не надеются увидеть снижение стоимости ниже 1000 долларов.

При этом Кук заявил, что Apple уверенно идёт к удвоению выручки в 2020 году по сравнению с 2016-м. Также он отметил, что "никогда не был так оптимистичен" в отношении курса компании.

В то же время, глава Apple анонсировал несколько "фантастических продуктов", которые будут связаны с носимой электроникой: смарт-часами Apple Watch и наушниками AirPods. Учитывая, что именно эти продукты демонстрируют внушительный рост продаж, логично ожидать развития этого направления. Подробностей Кук не раскрыл, но по слухам часы получат функцию для отслеживания состояния пользователя во сне.