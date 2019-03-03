США намерены создать лазерное оружие для бронемашин
3 марта 2019 14:01 218
Пентагон собирается разработать высокоэнергетическое лазерное оружие на шасси бронетранспортера Stryker. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает RT.
Как отмечается, на сайте госзакупок был размещен запрос на сведения о предприятиях, которые могут создать компактные и надежные модули для этой цели. Они нужны американским военным для подсистем многоцелевого высокоэнергетического лазерного оружия HEL (High Energy Laser).
Уточняется, что заказ поступил от управления космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании ВС США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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