Маск пообещал показать новую Tesla
4 марта 2019 09:15 80
Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в twitter.
В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X. Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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