Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в twitter.

В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X. Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.