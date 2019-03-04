В Сети показали, как будет выглядеть смартфон OnePlus 7. Видео появилось на официальном YouTube канале Pricebaba.

Инсайдер @OnLeaks рассекретил внешность смартфона OnePlus 7. Его фронтальная камера будет выдвигаться над основной частью экрана, поэтому на передней панели гаджета не будет вырезов, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Смартфон получил порт USB-C и один динамик на нижней части панели. На фронтальной стороне разместилась тройная камера в вертикальном положении и логотип компании.

OnePlus 7 получил 6,5-дюймовый экран с изогнутыми краями дисплея. Сканер отпечатков пальцев останется под дисплеем, как у предыдущей версии гаджета OnePlus 6T.

Официальная презентация гаджета ожидается весной 2019 года.

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