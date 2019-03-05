AirPods 2 получат сверхбыструю беспроводную зарядку
5 марта 2019 04:30 168
Apple AirPods 2 полностью зарядятся за 15 минут беспроводным путём. Об этом сообщил сотрудник XDA Developers Макс Вайнбах, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Для сравнения, первому поколению нужно три часа, чтобы с нуля полностью восполнить энергию. Также сообщается, что кейс AirPods 2 будет заметно больше и тяжелее, чем у первых.
Ожидается, что наушники представят 29 марта. На этой же презентации компания из Купертино должна презентовать новые сервисы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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