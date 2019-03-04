Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе интернет-портала Yahoo, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации Downdetector, проблемы с интернет-порталом наблюдаются с 08.54 по североамериканскому восточному времени.

Отмечается, что 60% пользователей Yahoo жалуются на проблемы со входом в аккаунт, еще 40% - на проблемы в работе сайта.