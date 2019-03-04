В работе Yahoo произошел сбой
4 марта 2019 19:21 164
Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе интернет-портала Yahoo, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации Downdetector, проблемы с интернет-порталом наблюдаются с 08.54 по североамериканскому восточному времени.
Отмечается, что 60% пользователей Yahoo жалуются на проблемы со входом в аккаунт, еще 40% - на проблемы в работе сайта.
Проблемы с сайтом сильнее всего затронули США и Японию. Также со сбоями столкнулись пользователи из Бразилии, Мексики, России, европейских и других стран.
09:15 452
Маск пообещал показать новую Tesla
3 марта 17:42 674