Мобильная операционная система Android Q еще даже официально не презентована, а ее уже взломали хакеры. Разработчик написал приложение Magisk, которое позволяет получать права root (суперпользователя), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В качестве доказательства хакер приложил скриншот со взломанной версией Android 10.0 Q. Кроме того, автор приложения отметил, что у него имеется "секретная" версия Android 10.0 Q GSI, а требуемые изменения уже внесены в репозиторий Magisk.

По слухам Android Q будет представлена летом 2019 года, а финальную версию, доступную для полноценного обновления первым смартфонам Goolge выпустит позже осенью.