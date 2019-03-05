Хакеры взломали Android 10.0 до официального выхода - ФОТО
5 марта 2019 07:00 193
Мобильная операционная система Android Q еще даже официально не презентована, а ее уже взломали хакеры. Разработчик написал приложение Magisk, которое позволяет получать права root (суперпользователя), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В качестве доказательства хакер приложил скриншот со взломанной версией Android 10.0 Q. Кроме того, автор приложения отметил, что у него имеется "секретная" версия Android 10.0 Q GSI, а требуемые изменения уже внесены в репозиторий Magisk.
По слухам Android Q будет представлена летом 2019 года, а финальную версию, доступную для полноценного обновления первым смартфонам Goolge выпустит позже осенью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
4 марта 19:50 407
Android 9 сделали доступным на десятках старых смартфонов
4 марта 19:21 336
В работе Yahoo произошел сбой
4 марта 16:43 529
Рассекречен дизайн OnePlus 7 с выдвижной камерой - ВИДЕО
4 марта 10:28 700
Космический успех SpaceX, каковы дальнейшие планы? - ФОТО - ВИДЕО
4 марта 09:15 540
Маск пообещал показать новую Tesla
-
4 Мар. 15:55 7 451
-
4 Мар. 11:55 6 235
-
4 Мар. 11:49 5 432
-
4 Мар. 11:10 5 190
-
4 Мар. 18:30 4 738