Издание Neowin разместило первые скриншоты предустанавливаемого в Windows 10 браузера Microsoft Edge, под капотом которого лежат технологии Google. В результате перехода с EdgeHTML - собственного движка Microsoft - на платформу Chromium с открытым исходным кодом программа полностью изменится внутри, а снаружи станет немного больше похожа на Chrome. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить. Как итог, было решено, что Edge возьмет у проекта Google алгоритм отрисовки веб-страниц Blink и движок JavaScript V8 - эти же технологии применяются в Chrome, "Яндекс.Браузере", новом просмотрщике Atom от Mail.Ru Group и ряде других проектов. Помимо этого, в компании пообещали выпустить версию Edge для компьютеров Apple, а также для устаревших Windows 7 и Windows 8.

Дизайн и функции Edge в целом будут сохранены, однако переход на Chromium даст браузеру ряд преимуществ. Первое - это способность без проблем отображать любые сайты, поскольку разработчикам больше не нужно будет задумываться о поддержке собственных механизмов отрисовки Microsoft.

Второе - это поддержка расширений, выпущенных для Chrome. Обновленный магазин Microsoft Edge Store уже начинают наполнять плагинами, которые были перекомпилированы из аналогов в Chrome Web Store. Как выглядит каталог, показано выше.

Фирменные иконки и другие элементы интерфейса у Edge останутся, однако ряд визуальных изменений будет знаком пользователям Chrome. Например, в правой части адресной строки расположится изображение профиля и значок для просмотра установленных дополнений. Однако возможность просматривать все или откладывать текущие открытые вкладки, напротив, из браузера Microsoft уберут.

В качестве поисковой системы по умолчанию выступает Microsoft Bing. Можно сделать так, чтобы при открытии новой вкладки показывалась "картинка дня" из поисковика. При прокрутке вниз отображается персонализированная новостная лента на базе Microsoft News - как в старом Edge.

Претерпит изменения и экран с настройками. Вместо выдвижной панели, как у старого Edge, настройки будут открываться через вкладку, как в Chrome. Теперь там упоминается, что построен браузер на открытом проекте Chromium.