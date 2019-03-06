Шведская автомобильная компания Volvo совместно с Наньянским технологическим университетом разработала и представила миру первый беспилотный электрический автобус. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщает Channel NewsAsia‏.

По информации журналистов, 12-метровая новинка успешно завершила испытания на полигоне, в ближайшее время начнутся тесты в городе. Максимальная загрузка автобуса составляет 80 человек, запас хода порядка 25 км, а время полной зарядки его электроустановки занимает шесть минут.

Пока испытания проходят в присутствии водителя и оператора, находящегося за его спиной. Автобус оборудован системой GPS, многочисленными датчиками и камерами, которые транслируют трёхмерное изображение происходящего вокруг. По оценке городских властей, коммерческое использование электробуса начнётся уже к 2022 году.

Технологии беспилотного управления транспортом - одни из самых перспективных в настоящее время. Многие компании пытаются создать транспортные средства для перевозки людей и грузов, в которых не будет водителя.