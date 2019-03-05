В январе СМИ сообщили о готовящейся Microsoft разработке спецверсии Windows 10, которая будет адаптирована к складываемым пополам устройствам. К "гнутым" и двухэкранным гаджетам приспосабливают не только саму операционную систему, но и многие предустановленные приложения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По новой информации, облегченное издание "десятки" будет называться Windows Lite. Её лишат некоторых несущественных функций, а интерфейс упростят (как это было с Windows Phone Continuum). Устанавливать "легкую" Windows будут на недорогие "смартбуки" с двумя экранами - как Chrome OS на хромбуки. Об этом пишет The Verge со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами компании.

Первые устройства с Windows Lite (название неокончательное) выйдут позднее в этом году. В Microsoft рассчитывают, что упрощенная ОС поможет им успешнее конкурировать с хромбуками - дешевыми лэптопами, которые, несмотря на ограниченную функциональность, пользуются высоким спросом в образовательных учреждениях и у потребителей, которым нужен максимально дешевый аппарат для решения простых задач.

Разработчик Windows экспериментирует со сгибающимися устройствами уже довольно давно. Еще в 2010-м, например, у Microsoft был концепт планшета-буклета Courier, который мог раскладываться, как записная книжка. "Цифровой молескин" создавался для творческих пользователей, создателей контента, архитекторов или писателей, а не бизнеса, поэтому компания, которую тогда возглавлял Стив Балмер, свернула проект через несколько месяцев после релиза iPad.