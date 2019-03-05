Найдена уязвимость в процессорах Intel
5 марта 2019 19:40 163
Группа исследователей из Вустерского политехнического института (США) и Любекского университета (Германия) обнаружила уязвимость в работе процессоров Intel. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что у злоумышленников есть возможность получить данные с компьютера пользователя из запущенных на нем программ. Взломщик может перехватить доступ, заразив компьютер вредоносным ПО, либо с помощью кода JavaScript в браузере.
Исследователи связывают уязвимость с так называемой функцией опережающего исполнения задач, которая повышает производительность ПК, позволяя выполнять команды поверх уже запущенных процессов.
Специалисты считают, что пока решения этой проблемы не существует.