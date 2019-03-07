Названы самые популярные типы мобильных приложений
7 марта 2019 05:30 146
Аналитики отметили серьёзный рост мобильных игр. В этом году они должны стать ещё популярнее.
Компания Newzoo назвала самые популярные типы мобильных приложений, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
На первом месте ожидаемо расположились соцсети, ими пользуются 67% пользователей смартфонов. На втором разместились приложения для шопинга (56%), а на третьем - игры (50%). Далее соответственно идут музыка и cтриминговые сервисы.
Аналитики отмечают рост популярности мобильных игр. Они ожидают, что в 2019 году число мобильных геймеров достигнет 2,4 миллиарда, а чистая прибыль составит 148 миллиардов долларов.
Ранее были названы 10 самых прибыльных приложений на iPhone. Самое популярное - Netflix, за год на нём заработали 790,2 миллиона долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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