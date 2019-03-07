Глава Facebook предрек соцсетям «закрытое» будущее
Основатель социальной сети Марк Цукерберг считает, что в настоящее время усиливается тренд на создание небольших закрытых сообществ, что приведет к трансформации режимов приватности соцсетей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, свое мнение он выразил в официальном блоге Facebook.
Цукерберг заметил, что последние 15 лет Facebook и Instagram помогали людям по всему миру связываться с друзьями и выполняли роль "цифровой гостиной". Однако, считает глава Facebook, "информационные платформы, ориентированные на приватность" в скором времени займут более значимое место на рынке, чем "открытые" соцсети.
Цукерберг добавил, что Facebook не ассоциируется у пользователей с "закрытой" соцсетью, однако заверил, что возглавляемая им корпорация "может эволюционировать" и создавать цифровые платформы, которые необходимы людям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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