О том, что платформа вызова такси Taxify меняет название и логотип на Bolt, стало известно со слов представителя Taxify по общественным отношениям Кристины Шейко. Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Эстония, об этом сообщает Mixnews.lv.

По словам Шейко, новое название отражает изменения, которые произошли с Taxify. Предприятие предлагает теперь не только услуги такси, но и коллективное использование мотоциклов и электрических скутеров. Логотип Bolt призван отражать динамичное движение компании.

Что касается тех клиентов бывшего Taxify, которые пользовались мобильным приложением по вызову такси, то им не нужно будет скачивать новое приложение или делать еще что-то дополнительно. Компания продолжит оказывать все прежние услуги, просто название Taxify автоматически сменится на приложение Bolt.

Полный переход на новый бренд займет примерно месяц.

Taxify - созданная в 2013 году эстонская компания, которая позволяет водителям и клиентам находить друг друга с помощью одноименного мобильного приложения. Основатель компании 24-летний Маркус Виллиг вошел в список молодых европейских инноваторов по версии журнала Forbes. Платформой более чем в 25 странах мира пользуются свыше 15 миллионов человек.

Сейчас Taxify работает в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, причем в последней платформа функционирует неполных полгода, и за это время более 10 тысяч человек стали ее постоянными пользователями. Тaxify в Лиепае пользуются не только рижане, но и гости из Литвы и других стран.

В январе 2019 года сообщалось, что Taxify запланировала выход на рынок Елгавы.