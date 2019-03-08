Tesla представила новую технологию для зарядки электромобиля за 15 минут
Tesla представила новую технологию для зарядки электрокаров V3 Supercharging, которая позволит заряжать электромобиль за 15 минут. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Новая зарядная станция V3 позволит любому владельцу заряжать батарею на максимально возможную мощность", - отмечает Tesla.
Внешне новая станция не отличается от остальных зарядных систем Tesla, но поддерживает пиковую мощность до 250 кВт на автомобиль.
Отмечается, что при работе на полную мощность пятиминутный заряд V3 позволит автомобилю проехать 120 км, а часовой - более 1,5 тыс. км.
По словам производителя, воспользоваться новой станцией пока могут лишь владельцы Tesla 3. Компания пообещала в ближайшие месяцы обновить програмнное обеспечение Model S и X, чтобы также дать им доступ к быстрой подзарядке.
Первая станция V3 Supercharging уже открылась в Калифорнии и работает в тестовом режиме. В ближайшее время Tesla планирует установить такие станции и в других регионах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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