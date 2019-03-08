Популярные приложения для Android передавали данные пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщается в отчете организации Privacy International, которая защищает право на неприкосновенность частной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Приложения высылали массивы информации о владельце гаджета, даже если пользователь не был авторизован в своем аккаунте в соцсети. Facebook использовал полученные данные для подбора персональных рекламных предложений.

Среди приложений-шпионов оказались платформа для изучения языка Duolingo, программа для поиска работы Indeed, сервис для поиска и оценки услуг Yelp, а также ряд религиозных программ (для молитв и изучения сакральных текстов).

Предыдущий отчет организации Privacy International указал на идентичные проблемы утечек в приложениях Skyscanner и Spotify. Тогда сотрудники сервисов оперативно отключили эту функцию. Однако некоторые приложения проигнорировали скандал.