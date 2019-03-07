Названа дата выхода нового Android
7 марта 2019 19:33 134
Первая тестовая версия Android Q станет доступна 7 марта. Об этом сообщил журналист Ars Technica Рон Амадео, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Разработчики получат 2 месяца, чтобы изучить обновлённую операционную систему и предложить улучшения.
Ранее стало известно, что в Android Q появятся тёмная тема и поддержка сканера лица. Система будет представлена на конференции Google I/O 7 мая.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!