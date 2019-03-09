Названы характеристики нового игрового Xiaomi
9 марта 2019 06:32 147
Игровой Xiaomi Black Shark 2 был замечен в бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает My Smart Price, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Смартфон получит флагманский процессор последнего поколения Snapdragon 855, он будет доступен с 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Первая модификация набрала 3494 балла в одноядерном тесте и 11 149 - в многоядерном, вторая - 3516 и 11 413 баллов соответственно.
Устройство будет оснащено новой системой охлаждения Liquid Cool 3.0. Остальные характеристики и дизайн неизвестны.
Ожидается, что игровой смартфон представят в апреле. Первое поколение Black Shark аналогичным образом было презентовано весной 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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