Игровой Xiaomi Black Shark 2 был замечен в бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает My Smart Price, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Смартфон получит флагманский процессор последнего поколения Snapdragon 855, он будет доступен с 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Первая модификация набрала 3494 балла в одноядерном тесте и 11 149 - в многоядерном, вторая - 3516 и 11 413 баллов соответственно.

Устройство будет оснащено новой системой охлаждения Liquid Cool 3.0. Остальные характеристики и дизайн неизвестны.

Ожидается, что игровой смартфон представят в апреле. Первое поколение Black Shark аналогичным образом было презентовано весной 2018 года.