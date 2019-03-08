Массовые сокращения в Volkswagen
8 марта 2019 15:40 131
Автогигант Volkswagen планирует дополнительно сократить до семи тысяч рабочих мест в рамках новой программы экономии. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации издания, новые меры планируется принять с целью повышения мощностей по производству электромобилей, для которого компании нужны дополнительные средства. В Volkswagen пока официально не прокомментировали эти данные.
Руководство концерна достигло в 2016 году с производственным советом договоренности о пакете мер экономии, который предусматривает сокращение по всему миру примерно 30 тыс. рабочих мест, из них 23 тыс. - в Германии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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