Xiaomi начнёт выпускать более дорогие смартфоны. Об этом сообщил изданию TechNode руководитель компании Лей Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Руководству не нравится, что бренд ассоциируется с недорогой электроникой. Компания не хочет, чтобы у неё была такая репутация.

Однако топ-менеджер уточнил, что телефоны подорожают несущественно. Устройства должны быть более дорогими и интересными.