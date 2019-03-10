Xiaomi перестанет выпускать дешевые смартфоны
10 марта 2019 05:30 124
Xiaomi начнёт выпускать более дорогие смартфоны. Об этом сообщил изданию TechNode руководитель компании Лей Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Руководству не нравится, что бренд ассоциируется с недорогой электроникой. Компания не хочет, чтобы у неё была такая репутация.
Однако топ-менеджер уточнил, что телефоны подорожают несущественно. Устройства должны быть более дорогими и интересными.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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