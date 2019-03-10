Стало известно, когда Apple выпустит очки дополненной реальности
10 марта 2019 06:03 213
Очки дополненной реальности Apple должны выйти в 2020 году. Об этом сообщил аналитик Минг Чжи Куо, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Они будут позиционироваться как аксессуар для iPhone. Устройство должно частично взять на себя роль дополнительного дисплея, смартфон сможет передавать данные на него. Очки будут лёгкими и тонкими.
Массовое производство должно начаться в четвёртом квартале 2019 года. Ожидается, что с помощью AR-очков и Apple Car капитализация Apple дойдёт до $2 триллионов на фондовом рынке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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