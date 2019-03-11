Выбрать смартфон с самой качественной фотокамерой становится все труднее, поскольку из-за улучшения и удешевления техпроцесса неплохой оптикой обладают даже самые бюджетные модели. Эксперты ресурса DigitalСameraWorld проверили множество мобильных устройств и отобрали десять лучших смартфонов 2019 года с качественными фотокамерами, которые можно найти на рынке смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По мнению специалистов, самым лучшим выбором на данный момент является Google Pixel 3. Причем этот смартфон обладает одинарным объективом, однако его качество оказалось на голову выше моделей с двойной и даже тройной оптикой.

В рейтинге также оказались смартфоны с камерами, которые тоже выдают потрясающее качество фотоснимков, вроде Huawei Mate 20 Pro и iPhone XS - они немного отстают от лидера, но незначительно.

Ниже представлена вся топовая десятка лучших смартфонов 2019 года с самыми качественными фотокамерами.

Google Pixel 3

Google Pixel 3 с одинарным объективом разрешением в 12,2 МП (f/1.8) оказался лидером по качеству получаемых фотоснимков, что является нонсенсом в 2019 году - балом вроде как правят устройства с несколькими объективами. Тем не менее, эксперты утверждают, что фотографии этот смартфон делает просто фантастические, особенно в ночное время. К достоинствам камеры Google Pixel 3 эксперты отнесли блестящий зум, превосходный ночной режим и тонны ручных настроек для профессионалов.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro эксперты назвали "лучшим универсальным решением". Смартфон обладает впечатляющим набором для фотосъемки. Аппарат использует тройной фотосенсор Leica: 40 MП + 20 MП + 8 MП. Huawei P20 Pro дополнительно обладает технологией ИИ, которая улучшает полученные снимки и снижает уровень шума на фотографиях, полученных в ночное время. Более того, у смартфона есть 3-кратный оптический зум. Однако второе место флагман Huawei получил из-за более высокой цены, нежели Google Pixel 3.

Huawei Mate 20 Pro

В отличие от "старшего брата" в лице P20 Pro, у Huawei Mate 20 Pro, несмотря на наличие тройной оптики (40 МП/ 20 МП / 8 МП), нет монохромного объектива, от чего смартфон оказался на третьем месте рейтинга. Главным достоинством Mate 20 Pro является возможность делать самые качественные селфи-фото с эффектом боке - лучшей камеры для этого не найти. Также стоит отметить возможность этого устройства делать сверхширокоугольные фото.

Honor View 20

Четвертую строчку занимает еще смартфон Honor View 20 - суббренд компании Huawei. Аппарат обладает "честными" 48 мегапикселями (f/1.8 TOF 3D), являющийся лучшим на рынке, а также поставляется с экраном All-View - селфи-камера смартфона расположена в вырезе в левом верхнем углу дисплея. Смартфон обладает набором алгоритмов искусственного интеллекта, улучшающие снимки, но камера местами недотягивает до качества устройств рейтингом выше.

iPhone XS

Лучший смартфон Apple 2018 года оказался в середине рейтинга. Камера iPhone XS представляет собой мощный двойной 12-мегапиксельный фотосенсор (f/1.8 + f/2.4,) - оба обеспечивают оптическую стабилизацию изображения, особенно при видеосъемке, и позволяют запечатлевать очень качественные фотографии. Также у iPhone XS появился новый чипсет, который вдвое быстрее своего предшественника, а сама фотокамера получила две новые функции: Smart HDR и контроль глубины. Однако на пятом месте Айфон оказался из-за недостаточно точной цветопередачи - снимки местами получаются перенасыщенными, что в купе с непомерно высокой ценой делает смартфон выбором для настоящих фанатов, готовых выложить за него более 1000 долларов.

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Note 9 Plus занимал лидерскую позицию в середине 2018 года и на тот момент являлся вне конкуренции. Это первый смартфон Samsung с технологией двойной камеры и использует два 12-мегапиксельных датчика в паре. Основной сенсор особенно впечатляет рекордной диафрагмой f/1.5, позволяющий делать невероятно качественные снимки при слабом освещении. Присутствует также качественный режим боке для селфи-снимков. Однако на текущий момент его двойная камера местами уступает в детализации флагманам Huawei, а также в нем отсутствует широкоугольная оптика.

OnePlus 6T

OnePlus 6T является "золотой серединой" флагманского смартфона последнего года с приятным сочетанием цены и качества. Устройство получило две фотокамеры (16 МП + 20 МП) и диафрагмой f/1.7 каждая. OnePlus также уменьшил размер пикселя на главном 16-мегапиксельном сенсоре на 19% по сравнению с OnePlus 5T - теперь его размер составляет 1,22 мкм, что делает его хорошим выбором для съемок при недостаточной освещенности. Но посредственный зум и бедные настройки фотокамеры не позволяют ему подняться выше седьмого места в рейтинге.

Мото G6 Plus

Мото G6 Plus - смартфон с самой качественной фотокамерой среди доступных телефонов. Это единственный "не флагман" в рейтинге, но в своей ценовой категории он является лучшим. Производитель не поскупился оснастить мобильный телефон 12-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.7 вместе с 5-мегапиксельным датчиком глубины, который обеспечивает эффект боке. Портретный режим на Мото G6 Plus является самым лучшим среди доступных устройств. Но качество записи видео на нем не самое выдающееся.

Samsung Galaxy Note 9

До появления в продаже Galaxy S10, Galaxy Note 9 удерживал пальму первенства по качеству фотокамеры среди всех смартфонов Samsung. В этом мобильном аппарате используется такая же фотокамера, как у Galaxy S9 Plus, но обладает дополнительной парой небольших программных настроек, улучшающих качество снимков, а также делает работу с камерой более комфортной. Samsung Galaxy Note 9 попал на девятую строчку рейтинга из-за более высокой цены, чем у Galaxy S9 Plus.

Sony Xperia XZ2 Premium

Флагман Sony не может предложить лучшее качество фотографий, чем у предыдущих моделей, но снимки у Sony Xperia XZ2 Premium тоже получаются достойные. У XZ2 Premium есть важное преимущество - самое лучшее качество видеосъемки. Камера смартфона Sony снимает "кристально чистое" видео при слабом освещении. Самым захватывающим моментом является то, что при помощи этого смартфона можно снимать замедленное видео со скоростью 960 кадров на секунду в формате Full HD, что вдвое превышает разрешение аналогичной функции Samsung Galaxy S9.