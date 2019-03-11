Компания Microsoft объявила о выпуске крупного обновления для Skype for Web с тонной "улучшений". Веб-версия мессенджера теперь содержит в себе большое количество новых функций, пришедших вместе со Skype 8, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Опробовать обновленный Skype могут лишь пользователи Windows 10 и macOS 10.12, а также исключительно браузеры Edge и Chrome. Тем, кто предпочитает Firefox, Safari и Opera, Microsoft предлагает пользоваться десктопным приложением. Microsoft не говорит, будет ли добавлена поддержка других браузеров.

Список нововведений Skype for Web:

Видеовызовы в формате HD;

Запись разговоров позволяет записать особые моменты разговора по Skype со своими близкими или запишите важные встречи с коллегами;

Панель уведомлений, которая поможет наверстать упущенное;

Поиск по разговорам. Теперь вы можете легко найти сообщения в текущем разговоре, введя слово или фразу, которую вы хотите найти, в поле поиска;

Добавлена медиа-галерея чата, которая поможет найти важное изображение, отправленное несколько недель назад.

Стоит отметить, что Skype for Web уже несколько лет находится на стадии бета-тестирования. Свежий апдейт веб-версии Skype может намекать на скорый публичный дебют.