Skype получил "тонну" улучшений от Microsoft
11 марта 2019 02:05 192
Компания Microsoft объявила о выпуске крупного обновления для Skype for Web с тонной "улучшений". Веб-версия мессенджера теперь содержит в себе большое количество новых функций, пришедших вместе со Skype 8, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Опробовать обновленный Skype могут лишь пользователи Windows 10 и macOS 10.12, а также исключительно браузеры Edge и Chrome. Тем, кто предпочитает Firefox, Safari и Opera, Microsoft предлагает пользоваться десктопным приложением. Microsoft не говорит, будет ли добавлена поддержка других браузеров.
Список нововведений Skype for Web:
- Видеовызовы в формате HD;
- Запись разговоров позволяет записать особые моменты разговора по Skype со своими близкими или запишите важные встречи с коллегами;
- Панель уведомлений, которая поможет наверстать упущенное;
- Поиск по разговорам. Теперь вы можете легко найти сообщения в текущем разговоре, введя слово или фразу, которую вы хотите найти, в поле поиска;
- Добавлена медиа-галерея чата, которая поможет найти важное изображение, отправленное несколько недель назад.
Стоит отметить, что Skype for Web уже несколько лет находится на стадии бета-тестирования. Свежий апдейт веб-версии Skype может намекать на скорый публичный дебют.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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