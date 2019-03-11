Ученые из Университета Левена (Бельгия) нашли универсальный способ взлома Wi-Fi. Речь идет о взломе технологии сетевой безопасности WPA-2 (Wireless Protected Access 2), которой защищены современные роутеры, передает Day.Az со ссылкой на news.yandex.ru.

Для взлома используется программа Key Reinstallation Attacks и опасность грозит всем подключенным к сети роутерам. В случае атаки на сеть Wi-Fi через роутер, злоумышленники могут получить доступ к контактам, паролям и даже данным банковской карты пользователя.

Эксперты отмечают, что именно сложный четырехэтапный процесс шифрования трафика делает технологию WPA-2 уязвимой для атак. Некоторые технологические компании уже выпустили обновления для решения данной проблемы.