Найден универсальный способ взлома Wi-Fi
11 марта 2019 08:16 333
Ученые из Университета Левена (Бельгия) нашли универсальный способ взлома Wi-Fi. Речь идет о взломе технологии сетевой безопасности WPA-2 (Wireless Protected Access 2), которой защищены современные роутеры, передает Day.Az со ссылкой на news.yandex.ru.
Для взлома используется программа Key Reinstallation Attacks и опасность грозит всем подключенным к сети роутерам. В случае атаки на сеть Wi-Fi через роутер, злоумышленники могут получить доступ к контактам, паролям и даже данным банковской карты пользователя.
Эксперты отмечают, что именно сложный четырехэтапный процесс шифрования трафика делает технологию WPA-2 уязвимой для атак. Некоторые технологические компании уже выпустили обновления для решения данной проблемы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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