Tesla снова подорожает
Производитель электромобилей Tesla объявил о повышении цен на седан Model S и кроссовер Model X. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, говорится на сайте компании.
Отмечается, что подорожание составит три процента и произойдет по всему миру. Это связано с пересмотром недавно объявленной политики по сокращению числа розничных магазинов.
"Последние две недели мы тщательно оценивали каждую торговую точку Tesla и решили сохранить значительно больше магазинов, чем было объявлено ранее", - говорится в сообщении.
Компания собирается закрыть только половину магазинов, а не большинство, как обещала ранее. Из-за этого ей удастся не так сильно снизить издержки, как планировалось. Пока закрыто только 10 процентов розничных точек продаж.
Ранее Tesla объявляла о резком сокращении числа физических магазинов и перевода продаж в онлайн. Компания собиралась оставить только небольшое количество точек продаж и переформатировать их в галереи и шоурумы. Это позволило бы снизить цену на автомобиль Model 3 до 35 тысяч долларов в стандартной комплектации. Именно такую стоимость озвучивал прежде основатель Tesla Илон Маск.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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