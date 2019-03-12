Производитель электромобилей Tesla объявил о повышении цен на седан Model S и кроссовер Model X. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, говорится на сайте компании.

Отмечается, что подорожание составит три процента и произойдет по всему миру. Это связано с пересмотром недавно объявленной политики по сокращению числа розничных магазинов.

"Последние две недели мы тщательно оценивали каждую торговую точку Tesla и решили сохранить значительно больше магазинов, чем было объявлено ранее", - говорится в сообщении.

Компания собирается закрыть только половину магазинов, а не большинство, как обещала ранее. Из-за этого ей удастся не так сильно снизить издержки, как планировалось. Пока закрыто только 10 процентов розничных точек продаж.

Ранее Tesla объявляла о резком сокращении числа физических магазинов и перевода продаж в онлайн. Компания собиралась оставить только небольшое количество точек продаж и переформатировать их в галереи и шоурумы. Это позволило бы снизить цену на автомобиль Model 3 до 35 тысяч долларов в стандартной комплектации. Именно такую стоимость озвучивал прежде основатель Tesla Илон Маск.