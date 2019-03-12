Билл Гейтс назвал 10 трендов 2019 года
Издание MIT Technology Review опубликовало новый список самых передовых технологий, которые окажут влияние на человечество в ближайшее время. В этом году список для издания подготовил Билл Гейтс, один из основателей Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
В списке Гейтса можно найти три категории: разработки, связанные с климатическими изменениями, искусственным интеллектом и сферой здравоохранения. Некоторые из описанных технологий уже есть на рынке, другие только готовятся к запуску.
В список Гейтса вошли: ядерная энергетика нового поколения, гибкие роботы, миниатюрные кишечные зонды, борьба с преждевременными родами, "настраиваемая" прививка от рака, установки для поглощения углекислого газа из воздуха, синтетическое мясо, умные часы, браслеты с функцией ЭКГ, туалеты без канализации, а также голосовые ассистенты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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