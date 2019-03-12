Названа главная причина отказа от 3,5-мм разъёма для наушников
12 марта 2019 18:18 246
Отказ от разъёма 3,5 мм поспособствовал продажам беспроводных наушников. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщил генеральный директор OnePlus Питт Лау в Weibo.
Компания отказалась от порта в модели OnePlus 6T, вышедшей осенью 2018 года. С того момента люди стали чаще покупать беспроводную гарнитуру. Топ-менеджер отметил, что фирменные Bluetooth-наушники OnePlus Bullets Wireless получились удачными, а новое поколение окажется ещё лучше.
Производители смартфонов также активно выпускают беспроводные наушники. Это ещё один источник дохода для них. Также отказ от 3,5-мм разъёма позволяет разместить в корпус увеличенный аккумулятор или сделать корпус более тонким.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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