Отказ от разъёма 3,5 мм поспособствовал продажам беспроводных наушников. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщил генеральный директор OnePlus Питт Лау в Weibo.

Компания отказалась от порта в модели OnePlus 6T, вышедшей осенью 2018 года. С того момента люди стали чаще покупать беспроводную гарнитуру. Топ-менеджер отметил, что фирменные Bluetooth-наушники OnePlus Bullets Wireless получились удачными, а новое поколение окажется ещё лучше.

Производители смартфонов также активно выпускают беспроводные наушники. Это ещё один источник дохода для них. Также отказ от 3,5-мм разъёма позволяет разместить в корпус увеличенный аккумулятор или сделать корпус более тонким.