Презентация Apple состоится 25 марта в Театре Стива Джобса. Об этом сообщила компания в пригласительных открытках для журналистов. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Мероприятие пройдёт в 10 часов ровно по местному времени, или в 20:00 по Москве. На нём компания покажет ряд новых сервисов, включая стриминговый, где предложит пользователям фильмы и сериалы, в частности, собственного производства.

Есть минимальная вероятность, что компания покажет и новые устройства. Это могут быть AirPods 2, iPad или AirPower. Ранее стало известно, что новый планшет компании получит старый дизайн с кнопкой "Домой".