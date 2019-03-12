Samsung выпустит ещё два складных смартфона
Устройства слишком дорогие, но следующая модель может выйти уже менее чем через год. Day.Az со ссылкой на Life.ru разбирался, стоит ли покупать новые устройства
Смартфоны в новых форм-факторах уже успели наделать много шума. Конкуренты критикуют друг друга за "ошибочный подход" к созданию продуктов и одновременно готовят следующие новинки. Один из самых ожидаемых продуктов 2019 года - смартфон Samsung. По нему уже успел "проехаться" генеральный директор Huawei Ричард Ю, который назвал смартфон слишком тяжёлым из-за наличия двух дисплеев. А экран устройства Huawei, как говорит топ-менеджер Motorola, сильно подвержен царапинам, потому что сгибается наружу и выполнен из пластика, гибкое защитное стекло пока что находится в разработке.
Вместе с Samsung и Huawei на MWC 2019 прототипы складных смартфонов показала компания TCL. В отличие от техногигантов, в TCL не остановились на одном решении, а представили сразу несколько телефонов, сгибающихся по-разному. Там и Mate X-подобный аппарат со складывающимся наружу экраном, и такой же, но с дополнительным экраном на спинке, и классический увеличенный телефон, сгибающийся как кнопочная раскладушка. А в начале зимы новый форм-фактор показала Xiaomi: у китайцев новый телефон вообще сгибается два раза подряд.
В начале марта издание Bloomberg раскрыло карты Samsung: компания готовит ещё два складных устройства с разными дизайнами - первый получит один экран и будет сгибаться, как Huawei Mate X, экраном наружу, а второй в виде обычного удлинённого смартфона будет сгибаться по-вертикали.
Удивительного в этой новости мало. Складные смартфоны слишком далеки от идеала, и производители продолжают поиски идеального решения. В ближайшее время производителям и продавцам придётся понять, насколько в принципе актуально направление и какой дизайн из множества самый лучший.
Пока самым практичным кажется решение от Huawei: толщина корпуса приемлема, а телефон прост в пользовании. Проблему с царапинами должно решить гибкое защитное стекло Corning Gorilla Glass, которое уже тестируется.
Идея у таких смартфонов одна: предложить большой экран там, где он раньше был недоступен. Средства достижения слишком разные, и на поиск идеального, видимо, нужно потратить много времени. Не исключено, что технология умрёт, так и не родившись: многим пользователям достаточно обычных iPhone и смартфонов под управлением Android. Однако у производителей, видимо, свой взгляд на вещи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!