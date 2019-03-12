Huawei использовала не свои изображения для показа возможностей камеры смартфона P30. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает GSMArena.

На одном из постеров изображён вулкан. Якобы это снимок с нового флагмана. Журналисты нашли в Сети аналогичный кадр от фотографа Тома Пфейффера.

Среди постеров было и фото уток. Такой снимок есть у фотографа Джейка Орсона.

Серию P30 представят 26 марта в Париже. Смартфоны должны удивить качеством съёмки.

Компания не раз попадала в скандал из-за рекламы. Ранее музыкант Найджел Стэнфорд обвинил Huawei в плагиате своего клипа.