28 января 1986 года шаттл "Челленджер" взорвался через 73 секунды после старта. Все семь находящихся на борту членов экипажа трагически погибли. Гибель космического корабля стала шоком для ученых, политиков и общественности и вскрыла фатальные просчеты, допущенные специалистами и чиновниками в НАСА, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американская мечта

В 1985 году президент США Рональд Рейган анонсировал проект "Учитель в космосе". Впервые на борту космического корабля должен был оказаться обычный гражданин, не имеющий профессиональной подготовки, но достаточно одаренный, чтобы провести уроки для школьников и студентов в прямом эфире с орбиты. В конкурсе участвовали 11 тысяч человек, среди них была Криста Маколифф, которая успела подать заявку в самый последний день. Она преподавала историю США, юриспруденцию и экономику в школах штата Нью-Гемпшир, но с детства мечтала о космосе, и для нее это был уникальный шанс, который нельзя было упускать. Стив, муж Кристы, поддержал решение супруги, сказав ей, что этот проект был словно создан специально для нее.

Криста прошла первый отбор, став одной из 114 полуфиналистов. Затем выдержала собеседование, оказавшись в десятке финалистов, которым следовало на неделю отправиться в космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Здесь конкурсантов ждали медицинские осмотры, инструктажи по космическим полетам и интервью с высокопоставленными лицами в НАСА. Через 12 дней, 19 июля 1985 года, вице-президент США Джордж Буш-старший на торжественной церемонии объявил имя победительницы. Криста Маколифф узнала, что она станет членом экипажа STS-51L - десятой миссии шаттла "Челленджер". Ее дублером была назначена Барбара Морган из штата Айдахо.

Запуск "Челленджера" состоялся 28 января 1986 года со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Полет несколько раз откладывали из-за плохих полетных условий. Когда космическому кораблю, наконец, был дан зеленый свет, зрители, собравшиеся у телевизоров и на трибунах, воодушевленно начали отсчитывать последние секунды перед взлетом. Дикторы, комментирующие происходящее на взлетной площадке, пророчили, что Криста Маколифф, обычная учительница из Нью-Гемпшира, вот-вот войдет в историю. Когда космический корабль оторвался от земли, все очевидцы, включая родственников членов экипажа, плакали от счастья, радовались и аплодировали.

На 68-й секунде полета диспетчер НАСА разрешил экипажу начать ускорение. Через пять секунд связь прервалась, а "Челленджер" поглотил гигантский огненный шар. Обломки и твердотопливные ускорители продолжили собственный путь, оставляя дымовые следы. Никто не мог поверить, что с шаттлом произошла катастрофа; люди какое-то время думали, что он продолжал взлет, просто от него что-то отлетело. Операторы в Центре управления полетамив Хьюстоне первыми поняли, что произошла трагедия. На места падения обломков поспешила служба безопасности, чтобы выяснить судьбу астронавтов. Все в ужасе ждали официального заявления.

Секунды до катастрофы

Позднее выяснится, причиной неисправности стал конструкторский просчет. Из докладов комиссии, расследовавшей катастрофу, станет известно, что уязвимой деталью были уплотнительные кольца, которыми герметизируются стыки сегментов боковых твердотопливных ускорителей. В ходе запуска шаттла произошло разрушение такого кольца, находящегося вблизи соединения с внешним топливным баком. Внешний топливный бак содержит жидкий водород и жидкий кислород, и когда он разрушился, оба вещества смешались, что и вызвало взрыв. Джон Зарелла, корреспондент CNN, вспоминает: "Все произошло так внезапно".

Впрочем, проблема возникла еще на земле. Когда заработали твердотопливные ускорители, произошла разгерметизация соединения сегментов, открыв путь горячим газам наружу. Из-за низкой температуры воздуха уплотнительное кольцо, потерявшее эластичность, не смогло обеспечить изоляцию, как это бывало при прошлых запусках. Утечка серьезно повредила место крепления ускорителя с топливным баком. У "Челленджера" был еще шанс пережить запуск - продукты сгорания топлива запечатали повреждение. Однако во время взлета сильный порыв ветра выбил спасительную пробку.

Струя газов начала бить во внешний топливный бак, и из него стал вытекать водород. Ни экипаж, ни ЦУП не заметили, что в работе двигателей произошли серьезные изменения. После начала ускорения правый ускоритель оторвался от нижнего крепления, а кормовая емкость с кислородом внутри топливного бака сошла с креплений и ударила по емкости с водородом. В конце концов, ускоритель провернулся по верхнему креплению и пробил бак, в результате чего кислород с водородом воспламенились. С земли это выглядело как большой взрыв.

Сам "Челленджер" разрушился не от огненного шара, а от чудовищных перегрузок в 20 g, возникших вслед за этим, что в четыре раза превышало максимально допустимый уровень. Шаттл был буквально разорван, а твердотопливные ускорители, которые были намного прочнее орбитального аппарата, продолжили свой хаотичный путь. Их уничтожили на расстоянии по приказу офицера безопасности.

Судьба экипажа

Через 12-13 минут после взрыва очевидцы заметили спускающийся парашют. Люди надеялись, что это была капсула со спасенными членами экипажа. Позднее оказалось, что на парашюте спускался один из твердотопливных ускорителей.

Кабина с экипажем, изготовленная из усиленного алюминиевого сплава, уцелела после взрыва и перегрузки. Она двигалась по баллистической траектории и вышла из облака газов на 76 секунде после старта. Через двадцать пять секунд кабина достигла максимальной высоты в 20 километров и начала падать. По мнению специалистов, на данный момент времени по крайней мере несколько астронавтов оставалось в живых. На это указывали найденные на месте крушения три активированных персональных прибора подачи воздуха (PEAP). Они принадлежали второму пилоту Майклу Смиту, а также научным специалистам Джудит Резник и Эллисону Онидзука.

Неизвестно, как долго члены экипажа оставались в сознании. Если кабина была разгерметизирована, счет шел на несколько секунд из-за того, что PEAP не могли подавать воздух под давлением. В ином случае астронавты могли оставаться в сознании вплоть до самого момента удара о воду. Скорость кабины в этот момент достигала 333 километров в час, а перегрузка при столкновении превысила 200 g. Это значение намного превышает силу удара при лобовом столкновении автомобилей, поездов или падении самолета. Все, кто находился в кабине, погибли мгновенно.

Последствия

Как показали результаты расследования катастрофы, в НАСА знали о возможной неисправности уплотнительных колец еще на этапе проектирования. Однако информация о дефекте в нарушение всех правил не вышла за пределы организации. В НАСА считали, что это был допустимый риск отказа оборудования, и не стали заниматься исправлением просчета. Даже когда стало ясно, что устранение неисправности является важной задачей, шаттлы продолжали полеты с фатальным браком. Критике со стороны членов комиссии, расследовавшей крушение "Челленджер", подверглась корпоративная этика и политика принятия решений в космическом агентстве.

Выводы не остались без внимания. Была пересмотрена конструкция соединений между сегментами ускорителей, а также схема крепления к топливному баку. Вывод военных и коммерческих спутников на орбиту больше не проводился с помощью пилотируемых кораблей, а последующий запуск шаттла был произведен после 32-месячного перерыва. Место погибшего челнока занял Endeavour. Однако, несмотря на усилия НАСА загладить свою вину, агентство не смогло предотвратить катастрофу с шаттлом Columbia. По мнению специалистов, это связано с тем, что основные проблемы так и не были решены.

Первая учительница-астронавт Криста Маколифф была похоронена на кладбище Blossom Hill ее родного города Конкорд. Ее посмертно наградили Космической медалью почета конгресса США. В ее честь назвали астероид, кратеры на Луне и Венере, несколько десятков школ во всем мире.

Ее дублер Барбара Морган была зачислена в кандидаты в астронавты в январе 1998 года и полетела на МКС в составе миссии STS-118 на борту Endeavour в августе 2007 года. Во время экспедиции она провела сеансы связи с учениками. После полета Морган ушла работать преподавателем в университет в штате Айдахо, где сейчас живет вместе с мужем и двумя сыновьями.