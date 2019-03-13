Новое поколение iPhone, которое будет представлено осенью 2019 года, предположительно будет делать 3D фотографии. Об этом пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одним из самых прогнозируемых изменений станет камера с тремя линзами. Таким образом Apple догонит конкурентов Samsung и Huawei, которые ранее уже оснастили свои флагманы подобным содержимым. Ожидается, что американский производитель встроит в iPhone сложную 3d-камеру в 2020 году, однако не исключается, что до этого технологию опробуют на планшетах iPad.

Кроме того, будет улучшена камера и программа распознания владельца Face ID.

Также в новинках ожидается появление функции подзарядки других устройств, наподобие той, что установлена в Samsung Galaxy S10. Одним из наиболее резонансных может оказаться отказ Apple от зарядки через разъем Lightning и переход к общепринятому USB-C, однако такой вариант аналитики считают маловероятным.

В январе сообщалось, что Apple начнет выпускать одежду, способную подключаться к смартфону по беспроводной связи. Смарт-одежда сможет выполнять разнообразные функции: например, собирать информацию о здоровье владельца, выводя ее на экран iPhone, или воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.