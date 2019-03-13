Названа дата следующей презентации Apple
13 марта 2019 05:34 122
Компания традиционно рассекретила дату, время и место презентации в пригласительных открытках.
Презентация Apple состоится 25 марта в Театре Стива Джобса. Об этом сообщила компания в пригласительных открытках для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Мероприятие пройдёт в 10 часов ровно по местному времени, или в 20:00 по Москве. На нём компания покажет ряд новых сервисов, включая стриминговый, где предложит пользователям фильмы и сериалы, в частности, собственного производства.
Есть минимальная вероятность, что компания покажет и новые устройства. Это могут быть AirPods 2, iPad или AirPower. Ранее стало известно, что новый планшет компании получит старый дизайн с кнопкой "Домой".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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