Компания традиционно рассекретила дату, время и место презентации в пригласительных открытках.

Презентация Apple состоится 25 марта в Театре Стива Джобса. Об этом сообщила компания в пригласительных открытках для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Мероприятие пройдёт в 10 часов ровно по местному времени, или в 20:00 по Москве. На нём компания покажет ряд новых сервисов, включая стриминговый, где предложит пользователям фильмы и сериалы, в частности, собственного производства.

Есть минимальная вероятность, что компания покажет и новые устройства. Это могут быть AirPods 2, iPad или AirPower. Ранее стало известно, что новый планшет компании получит старый дизайн с кнопкой "Домой".