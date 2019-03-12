Автомобилестроительный концерн Volkswagen (Германия) намерен выпустить 22 миллиона электромобилей за 10 лет и в перспективе полностью отказаться от ископаемого топлива. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В производство электромобилей концерн планирует инвестировать 44 млрд евро до конца 2023 года. Число моделей на электрической тяге компания хочет увеличить до 70 к концу 2028 года. Ранее считалось, что все бренды группы за этот период произведут 15 млн электромобилей 50 различных моделей.

Также в планах компании - полный отказ от ископаемого топлива. К 2050 году группа компаний рассчитывает достичь углеродной нейтральности.

"Volkswagen радикально изменится. Мы берем на себя ответственность в отношении ведущих тенденций будущего, в особенности в связи с защитой климата", - заявил гендиректор Volkswagen Герберт Дисс.

Осенью 2018 года Volkswagen объявил о намерении инвестировать 30 млрд евро в развитие электромобилей до 2022 года. А затем нарастил объем планируемых капиталовложений до 44 млрд евро до конца 2023 года. Одной из самых сложных задач на этот период будет сохранение рентабельности на фоне высоких затрат, торможения экономики и торговых споров США с Китаем и другими странами.

В марте 2019 года руководство компании подтвердило прогноз роста выручки на 2019 год на уровне до 5%, несмотря на ослабление подъема на авторынках по всему миру. Рентабельность в этом году, как ожидается, останется в диапазоне от 6,5% до 7,5% выручки.