Разработчики WhatsApp тестируют встроенную в мессенджер функцию поиска по изображениям. Нововведение позволит эффективнее бороться с распространением фейковых новостей: получив фотографию, пользователи смогут быстро проверить её достоверность, сверившись с базой Google, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кнопка Search image ("Поиск по картинке") появилась в бета-версии приложения для Android (2.19.73). При нажатии на неё появляется предупреждение, что изображение будет загружено в Google. Как уточняет WABetaInfo, мессенджер использует официальный API поисковика, чтобы найти похожую картинку и определить, подлинна она или нет. Результаты показываются в браузере.

В WhatsApp (принадлежит Facebook) давно борются с циркуляцией слухов, распространением фейковых новостей и другой дезинформации. В январе, например, пользователям запретили пересылать одно и то же сообщение по многу раз: одинаковый текст можно отправить не более пяти контактам.

В прошлом году, чтобы обуздать циркуляцию новостей-фальшивок и спама, WhatsApp ограничил рассылку нежелательных сообщений, передающихся по цепочке, - от одного человека к другому. Мессенджер начал предупреждать пользователей, что полученное ими "письмо счастья" ранее было переслано множество раз. Уведомление показывается как получателю, так и отправителю.