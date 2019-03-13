Стало известно, почему в Азербайджане не работают Facebook и Instagram - ФОТО
Пользователи на протяжении уже нескольких часов испытывают сложности с доступом к социальным сетям Facebook и Instagram, сообщает сайт по отслеживанию проблем с приложениями Downdetector.
Как передает Day.Az, проблемы с соцсетью Instagram начались около 19:00 по бакинскому времени, далее за ним перестали работать Facebook Messenger и Whatsapp.
Компания Facebook прокомментировала происходящее в своем микроблоге в Twitter:
"Нам известно о том, что пользователи столкнулись с проблемами в доступе к семейству приложений Facebook. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно раньше. Хотим также отметить, что сбой в работе не связан с DDoS атакой".
Напомним, что пользователи обеих соцсетей жалуются, что не могут войти в свои аккаунты, некоторые испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, а бизнес страницы не могут публиковать ссылки, фото или видео. Также невозможно делится постами из какого-нибудь источника.
Жалобы поступают из Азербайджана, России, Турции, США, Франции, Великобритании, Индии, Португалии, Польши, Нидерландов, Бразилии и других стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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