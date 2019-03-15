Беспроводные наушники AirPods могут вызывать рак
Это связано с тем, что гаджет при использовании расположен глубоко в ушном канале, поэтому хрупкие части органа подвергаются радиации.
Порядка 250 учёных подписали петицию против использования гаджетов, которые распространяют радиочастотное излучение. Оно используется в работе Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи. Об этом сообщает DM, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Особое беспокойство у учёных вызывают беспроводные наушники AirPods от компании Apple. В связи с тем что устройство расположено глубоко в ушном канале, при его использовании хрупкие части органа могут подвергаться опасной радиации.
В настоящий момент специалистами не было выявлено достаточного количества доказательств связи использования беспроводных наушников и появления рака. Сейчас учёные продолжают проводить соответствующие тесты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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