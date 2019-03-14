Компания Huawei объявила о создании собственной операционной системы - на случай, если её лишат лицензии на Android. Представители одного из крупнейших производителей смартфонов в мире оговорили, что не намерены прекращать сотрудничество с Google по своей воле, но готовы прибегнуть к использованию "запасной" платформы при возникновении "вынужденных обстоятельств". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Альтернатива Android и Windows может быть установлена как на смартфоны, так и на компьютеры. "Мы подготовили нашу собственную операционную систему, и если окажется, что нам больше нельзя использовать эти системы, мы будем готовы к плану Б", - сказал глава по мобильным устройствам Huawei Ричард Ю. Как называется эта платформа, он не уточнил.

Операционка создавалась как экстренная мера на случай, если Google по требованию властей США будет вынуждена отозвать лицензию у Huawei, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на пресс-службу. "У Huawei имеются резервные системы, но только для использования при вынужденных обстоятельствах. Мы не планируем их использовать и, по правде говоря, не хотим этого, - сказали в компании. - Мы полностью поддерживаем операционные системы наших партнеров - мы и наши клиенты любим их использовать. Android и Windows всегда будут оставаться нашим предпочтительным вариантом".

Huawei создала резервную ОС в условиях напряженных отношений с властями США: администрация Дональда Трампа обвиняет китайскую фирму в краже коммерческой тайны и нарушении экономических санкций. В прошлом году пользоваться любыми услугами и комплектующими Huawei было запрещено всем госучреждениям США. В компании все обвинения отрицают.

Huawei задумалась о создании собственной мобильной ОС еще в 2012 году на фоне начатого в отношении компании расследования в США. "Мы разрабатываем собственную ОС из стратегических соображений, потому что мы не будем обречены, если нас лишат хлеба, не позволят использовать Android или Windows 8", - так, предположительно, говорил глава и основатель Huawei Рен Женфей на встрече руководством.

"Подстраховочная" ОС так и не вышла - она не была настолько хороша, как Android, и для неё было создано не так много приложений. Однако новое расследование в США, писали китайские СМИ, заставило Huawei вернуться к разработке платформы в прошлом году.