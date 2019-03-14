В Samsung заняты разработкой смартфона, экран которого будет простираться от края до края и занимать всю лицевую поверхность. Компромиссных инженерных решений в виде "челки" под фронтальную камеру или "родинки" в углу, как у недавно анонсированного Galaxy S10, у него не будет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Устройство с "идеальным" дисплеем без вырезов выйдет не раньше чем через 1-2 года, сообщает корейское агентство Yonhap News Agency со ссылкой на вице-президента Samsung по исследованиям и разработкам Ян Бюн-Дука. По его словам, "технология может развиться до такой степени, что отверстие для камеры будет невидимым, причем это никак не повлияет на её функциональность".

Тип экрана Infinity-O у флагмана Galaxy S10, в углу которого сделана дыра под селфи-камеру, топ-менеджер назвал "вехой" для своей компании. В конечном счете, сказал он, "фронталка" у будущих устройств Samsung может быть расположена под самим дисплеем, а потребность во всякого рода вырезах и выдвижных механизмах, когда камера выползает из корпуса, отпадет.