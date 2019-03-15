Один из ключевых топ-менеджеров американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Крис Кокс уходит в отставку со своего поста.

"С глубокой грустью сообщаю вам, что после 13 лет работы в компании я решил уйти из нее", - написал Кокс в четверг в своем Facebook. Он не пояснил, почему именно покидает компанию, а также выразил признательность Марку Цукербергу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Цукерберг также заявил в четверг об отставке Криса Дэниела, который отвечает за мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook.

Со среды на четверг в работе приложений, которыми владеет Facebook, имел место серьезный сбой. Для некоторых пользователей соцсети Facebook и Instagram, а также WhatsApp были недоступны в течение нескольких часов.