Найден способ получить контроль над чужим компьютером на Windows
В системе Windows обнаружена брешь, позволяющая хакерам брать устройства жертв под полный контроль. Как сообщили специалисты "Лаборатории Касперского", ею активно пользовались преступные группировки SandCat и FruityArmor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уязвимость нулевого дня нацелена на версии Windows 8 и Windows 10. Специалисты в области кибербезопасности назвали такой инструмент достаточно редким и дорогим в разработке. Мошенники получали возможность удаленно управлять компьютером жертвы посредством заражения вредоносным кодом.
Исследователи присвоили уязвимости код CVE-2019-0797. Представители Microsoft получили все сведения о ней и разработали патч для решения проблемы.
Группировки FruityArmor и SandCat часто используют в своих нападениях уязвимости в системе Windows. Обычно они прибегают к ним для проведения целевых атак.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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