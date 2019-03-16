В системе Windows обнаружена брешь, позволяющая хакерам брать устройства жертв под полный контроль. Как сообщили специалисты "Лаборатории Касперского", ею активно пользовались преступные группировки SandCat и FruityArmor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уязвимость нулевого дня нацелена на версии Windows 8 и Windows 10. Специалисты в области кибербезопасности назвали такой инструмент достаточно редким и дорогим в разработке. Мошенники получали возможность удаленно управлять компьютером жертвы посредством заражения вредоносным кодом.

Исследователи присвоили уязвимости код CVE-2019-0797. Представители Microsoft получили все сведения о ней и разработали патч для решения проблемы.

Группировки FruityArmor и SandCat часто используют в своих нападениях уязвимости в системе Windows. Обычно они прибегают к ним для проведения целевых атак.