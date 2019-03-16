Привычка людей засыпать с гаджетами во время проверки социальных сетей отрицательно сказывается на качестве сна. Об этом сообщил профессор Школы медицины Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

По его мнению, это может вызвать сбои в работе биологических часов, недосыпание, а также отрицательно повлиять на фазы сна.

- Взрослый человек должен спать по меньшей мере семь часов в день и при этом не использовать компьютеры, iPhone или iPad и другие электронные устройства в постели. В идеале придерживаться этого правила надо уже за два часа до сна, - цитирует учёного РИА "Новости".

Полоцкий уверен, что для обеспечения здорового отдыха для себя и ребёнка необходимо отказаться от электроники и еды перед сном, а также не засыпать вместе со своим чадом.

Ранее Лайф писал о последствиях нерегулярного сна, описанных главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андреем Тяжельниковым.