В Google не исключают варианта выпуска собственного смартфона, экран которого сможет складываться пополам. Из недавно поданной патентной заявки поисковика следует, что компания активно экспериментирует со сгибаемыми панелями, как у Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В документе описываются способы создания OLED-экрана, который мог бы многократно сгибаться и применяться в "современном вычислительном устройстве". В частности, пишет Patently Mobile, там упоминается панель Z-образной формы, которая смогла бы, не ломаясь, складываться в двух местах.

Напомним, что Google сама не производит ни экранов, не мобильных устройств. Выпуск и сборку устройств под своим брендом компания поручает партнерам: производством смартфона Pixel 3, например, занимается Foxconn, "пиксельфона" 2-е поколения - HTC и LG. Если в Google надумают выпустить модель со складным дисплеем, то изготовит её, скорее всего, также один из партнеров.

Как бы то ни было, поисковик признает, что сгибаемые устройства важны для будущего Android, и поддерживает эту тенденцию как на аппаратном, так и программном уровнях. В Android Q, которая выйдет позднее в этом году, будет реализована нативная поддержка "гнутых" смартфонов. Благодаря этому операционка сможет работать на таких моделях без дополнительных программных "костылей", создаваемых производителями.