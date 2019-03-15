Шведский музыкальный сервис Spotify "хочет получать все выгоды свободного приложения, не будучи свободным".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Ведомости", об этом говорится в ответе Apple на критику Spotify, который ранее подал антимонопольную жалобу на производителя iPhone в Еврокомиссию.

"Apple присоединяет Spotify к своим пользователям. Мы предоставляем платформу, при помощи которой пользователи закачивают и обновляют приложения. Мы обеспечиваем критически важные инструменты разработки ПО, чтобы Spotify мог поддерживать свое приложение. И мы построили безопасную платежную систему, которой пользователи - при проведении транзакций - доверяют. Spotify просит сохранить все эти выгоды, получая при этом 100 процентов дохода", - подчеркнула Apple.

Spotify не был бы тем бизнесом, которым является сейчас, если бы не существовало экосистемы App Store, подчеркнула Apple. Теперь Spotify "использует свой масштаб" для того, чтобы избежать вклада в поддержание этой экосистемы, отметил производитель iPhone, добавив: "Мы думаем, что это неправильно".

Spotify не смог сразу ответить на запрос Reuters о комментарии.

13 марта Spotify объявил о том, что подал антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию. По мнению сервиса, Apple действует и как игрок, и как судья и ставит в невыгодное положение разработчиков других приложений. Spotify привел в пример то, что Apple берет с разработчиков комиссию в 30 процентов при покупках их приложений через App Store. Это приводит к искусственному росту цен, которые в итоге становятся выше цен на Apple Music, считает сервис.