Компания Sony объявила о начале продаж на российском рынке смартфонов Xperia 10 и Xperia 10 Plus среднего уровня. Их сильные стороны - кинематографичное соотношение сторон экрана (21:9), двойная камера и операционка Android 9.0 (Pie). Вместе с ними выйдет и бюджетная модель - Xperia L3, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помимо широкоформатного экрана Xperia 10 и Xperia 10 Plus, комплектуются экранами Full HD+ с защитным стеклом Gorilla Glass 5-го поколения. В "десятку" установлена двойная камера 13 + 5 мп, в Plus-версию - 12 + 8 мп (у этой модели также есть функция 2-кратного оптического зума). Xperia 10 оснащается чипом Qualcomm Snapdragon 630, 10 Plus - чуть более мощным Snapdragon 636.

Купившим эти устройства с 15 марта по 30 марта подарят 1 год доступа к интернет-кинотеатру Okko. В рамках акции им также будет открыта коллекция фильмов Xperia 21:9, которая адаптирована для просмотра на широкоформатном дисплее.

Новинка доступны начиная с сегодняшнего дня. Xperia 10 продается за 24 990 рублей, Plus-версия - за 29 990 рублей.

Бюджетник Xperia L3 оценили в 14 990 рублей. Эта модель комплектуется 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ (соотношение сторон - 18:9), двойной камерой (13 + 2 мегапикселя) с функцией применения эффекта боке, а также батареей на 3300 мАч. Доступные варианты расцветок: серебристая, черная и золотистая.